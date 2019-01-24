



Только что лидер регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков досрочно ушел в отставку. Такое решение приняли партийцы в ходе конференции «ЕР», которая проходит в актовом зале Волгоградского филиала РАНХиГС, сообщает ИА "Высота 102". Следом за руководителем свои полномочия слагает также весь состав политсовета, в который входит порядка 90 человек, и его президиум.

Отставку Горнякова можно считать технической - сегодня же делегаты конференции проголосуют за его повторное утверждение в должности. А вот в региональном политсовете некоторые кадровые изменения произойдут. Переизбрание руководящего состава реготеделения «ЕР» проводится в связи с изменениями Устава партии, которые вступили в силу после декабрьского съезда политической силы.

После сложения полномочий на пост лидера реготделения "ЕР" были предложены кандидатуры Сергея Горнякова и Владлена Колесникова. Отметим, что поскольку голосование проводится на альтернативной основе, то понадобился и второй кандидат. Голосовать партийцы будут тайно. Поскольку на эту должность выдвинуты люди известные, принято решение отказаться от их выступлений и перейти сразу к голосованию.