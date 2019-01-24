Общество

«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублей

Общество 24.01.2019 12:28
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24.01.2019 12:28


За чистоту в собственном офисе мусорный регоператор готов заплатить почти 1 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, ООО «Управление отходами-Волгоград» разместило извещение о заключении договоров с клининговой компанией, которая до конца 2019 года будет наводить лоск в кабинетах компании по двум адресам. 436 тысяч рублей будет стоить уборка в головном офисе организации – по ул. Новороссийской,5. Согласно проекту договора, дважды в день необходимо мыть полы и подоконники, один раз в день – туалеты и выносить мусор из корзин. Еще 516 тысяч рублей регоператор заплатит за оказание в течение 12 месяцев клининговых услуг в арендуемых кабинетах по ул. Рузаевская, 3г. 
ООО «Управление отходами-Волгоград», которое приступило к работе 1 января текущего года, до сих пор не навело порядок с вывозом ТКО в жилых массивах Волгограда и области. Прокуратура региона в настоящее время проводит проверку организации на основании поступивших многочисленных жалоб от жителей. Многим волгоградцам, ежедневная уборка мусора в их дворах пока только снится. Жителям региона остается только позавидовать регоператору, который проявил заботу о собственном комфорте.

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