На трассе Волгоград-Москва пьяный водитель протаранил грузовик из Воронежа

Происшествия 24.01.2019 09:45
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24.01.2019 09:45
Лобовое столкновение автомобиля "Chery Tiggo" и грузовика "Mitsubishi Fuso" произошло сегодня утром на трассе Волгоград-Москва в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в больницу с места аварии был с ушибом грудной клетки доставлен водитель легкового автомобиля, который, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП произошло в 4:09 на 655 км автодороги Р-22 "Каспий" Волгоград-Москва. По предварительной информации, водитель "Chery Tiggo", который двигался в сторону Москвы, совершил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем из Воронежской области.
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