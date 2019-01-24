Два пенсионера пострадали на пожаре в Волгограде





Причины пожара устанавливаются. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Два пенсионера пострадали в результате пожара в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Тургенева поступило в оперативные службы в 1:32. По приезду пожарных было установлено, что в квартире на последнем этаже, где проживает пенсионер, горят вещи по всей площади. Была проведена эвакуация жильцов дома - свои квартиры на время покинули 10 человек. В 1:48 пожар был ликвидирован. По информации "Высоты 102", в больницу был доставлен 65-летний хозяин квартиры, а также 64-летняя женщина. Известно, что пострадавший мужчина злоупотреблял спиртным.