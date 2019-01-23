Почти шесть десятков кандидатов хотят стать начальниками в мэрии Волгограда

Общество 23.01.2019 17:04
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23.01.2019 17:04
Завершился первый этап конкурса – прием документов – на включение в кадровый резерв администрации города. Всего в мэрию поступило 59 заявлений от претендентов на замещение руководящих должностей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Теперь кандидатам предстоит представить проекты по развитию той или иной отрасли, на руководство которой они претендуют, продемонстрировать свои навыки и компетенции на собеседовании с экспертами.
Большая часть заявлений поступила от волгоградцев с весомым профессиональным опытом – в среднем это 15-летний стаж работы. В их числе – руководители учреждений различных форм собственности, малых и средних предприятий, по специальности – преимущественно менеджеры-управленцы, юристы, финансисты, экономисты. Есть и представители узких специальностей – инженер-механик, специалист по сервису и туризму и другие. Средний возраст кандидатов составляет 37 лет.
В ходе второго этапа конкурсанты пройдут тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, представят свое видение развития отрасли, на руководство которой специалисты претендуют, в виде проекта. Кроме того, с каждым побеседуют эксперты, которые определят уровень личностных и деловых качеств, необходимых для замещения руководящих позиций.
Определять состав резерва управленческих кадров будут две комиссии: одна – в сфере экономики, финансов, управления муниципальным имуществом, другая – в сфере молодежной политики, туризма, культуры, образования, физической культуры и спорта.
В кадровый резерв войдут те лица, которые успешно пройдут все этапы открытого конкурса и будут соответствовать всем необходимым требованиям, предъявляемым к руководящим постам муниципальной службы. В случае наличия вакантной руководящей позиции именно этим кандидатам муниципалитет будет предлагать занять эту должность.
Открытый конкурс по отбору претендентов на замещение руководящих должностей администрация города объявила в конце декабря 2018 года. Его задача – привлечь к работе талантливых и квалифицированных специалистов, желающих внести свой личный вклад в развитие города.
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