Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайники

Происшествия 23.01.2019 09:24
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23.01.2019 09:24
Молодого наркокурьера задержали этой ночью в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 24-летний местный житель был пойман с поличным во время закладки наркотического средства в тайник на ул. Гороховцев. Всего, по данным полиции, за ночь молодой человек осуществил несколько закладок свертков с наркотиком на севере Волгограда. В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили приготовленное к сбыту наркотическое средство, количества которого хватило бы для изготовления порядка 2 тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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