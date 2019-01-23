Происшествия

Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайники

Происшествия 23.01.2019 09:24
1810 2
23.01.2019 09:24


Молодого наркокурьера задержали этой ночью в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 24-летний местный житель был пойман с поличным во время закладки наркотического средства в тайник на ул. Гороховцев. Всего, по данным полиции, за ночь молодой человек осуществил несколько закладок свертков с наркотиком на севере Волгограда. В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили приготовленное к сбыту наркотическое средство, количества которого хватило бы для изготовления порядка 2 тысяч разовых доз. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
23948 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
16984 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
13487 0
Происшествия
23.01.2019 10:44
Происшествия 23.01.2019 10:44
36 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 16:13
Происшествия 22.01.2019 16:13
7844 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 12:35
Происшествия 22.01.2019 12:35
3553 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 10:50
Происшествия 22.01.2019 10:50
3199 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 10:36
Происшествия 22.01.2019 10:36
3779 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 09:27
Происшествия 22.01.2019 09:27
1931 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 16:35
Происшествия 21.01.2019 16:35
1736 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 14:52
Происшествия 21.01.2019 14:52
7305 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 13:14
Происшествия 21.01.2019 13:14
6422 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 12:06
Происшествия 21.01.2019 12:06
765 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 10:09
Происшествия 21.01.2019 10:09
1309 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 09:48
Происшествия 21.01.2019 09:48
1808 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.01.2019 18:02
Происшествия 20.01.2019 18:02
2176 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.01.2019 17:19
Происшествия 20.01.2019 17:19
1147 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.01.2019 10:19
Происшествия 20.01.2019 10:19
907 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:44
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходомСмотреть фотографии
10:08
«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской областиСмотреть фотографии
09:30
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этикеСмотреть фотографии
09:24
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайникиСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукамCмотреть видео
17:17
В Волгограде новые остановки распределили по районамСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взяткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой дракиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде водителя-экспедитора посадили надолго за распродажу чужой техникиСмотреть фотографии
15:47
Селянина-лесоруба осудили за массовое уничтожение дубов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде муниципальные службы пытаются помочь УК в борьбе с наледью во дворахСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетовСмотреть фотографии
14:36
Мэрия Волгограда не получила полуторамиллиардный кредитСмотреть фотографии
14:19
Дом охотника стал "яблоком раздора" между общественниками и районной властью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три годаСмотреть фотографии
12:51
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет за уничтожение 30 ясенейСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов Смотреть фотографии
11:51
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников стал тренером «Ротора -2»Смотреть фотографии
11:50
Волгоградцы активно скачивают рассекреченные данные с сайта ФНССмотреть фотографии
11:16
Лидер ЛДПР в Волгоградской области оставил «с носом» экс-депутата Воробьева Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде полиция разыскивает водителя, который сбил человека и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
10:44
Волгоградские автолюбители не стесняются занимать парковочные места для инвалидовСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде предпринимателя задержали за попытку щедро «дать» полицейскому Смотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области на пожаре погиб двухлетний ребенокСмотреть фотографии
04:54
Жители поселка в Волгограде в новом году ни разу не видели ни одного мусоровозаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области определена дата конца мусорного хаоса Cмотреть видео
17:20
В Саратовской области молодогвардейцы «Единой России» забросали елками офис мусорного регоператораСмотреть фотографии
16:56
Подозрительная «свалка» на севере Волгограда оказалась объектом мусорного регоператора Смотреть фотографииCмотреть видео
15:21
В Волгограде музей истории таможни пополняется новыми экспонатамиСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский бизнесмен ради кредита «приукрасил» свое материальное положениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 