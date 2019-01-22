В Волгограде новые остановки распределили по районам

Общество 22.01.2019 17:17
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22.01.2019 17:17
Первая в 2019 году партия остановок установлена в Кировском районе на «Библиотечной» и «Гимназии №9». Монтаж ведется силами муниципального предприятия «ДСЭР Советского района». Всего в 2019 году в областном центре обновят около 70 остановочных павильонов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. В Тракторозаводском районе будет установлено 19 новых павильонов, в Краснооктябрьском – 7, в Дзержинском районе – 12, в Центральном районе – 2, Ворошиловском – 2, Советском– 3, Кировском – 4, Красноармейском – 23. В первую очередь замене подлежат старые конструкции вдоль оживленных магистралей, где проложены маршруты общественного транспорта. Павильоны выполнены из надежного и долговечного материала - наноструктурированного стеклопластика, устойчивого к воздействию внешней среды и коррозии. После установки новой конструкции будет проведено асфальтирование площадки и благоустройство территории. Эти работы планируется провести при наступлении благоприятных погодных условий.
Справка. За последние два года в Волгограде было установлено порядка 90 новых остановочных павильонов в комплексе с электронными информационными табло.
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