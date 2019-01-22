



На 3 года и 1 месяц в колонию общего режима оправится житель Даниловского района Иван Мантуленко, массово вырубавший дубы на продажу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину. Приговором суда первой инстанции селянин признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Как уточнили в прокуратуре, в период с 21 января по 25 февраля 2018 года охотник за древесиной спилил 37 сухостойных и 114 живых дубов на землях лесного фонда, находящихся в федеральной собственности под охраной ГКУ ВО «Даниловское лесничество».

Деревья впоследствии были проданы третьим лицам. В результате ущерб, нанесенный экологии Волгоградской области, оценен почти в 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Сегодня дровосек пытался обжаловать приговор. Но с учетом мнения прокуратуры, Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу.



