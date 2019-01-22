В Волгограде новый корпус онкологии построят через три года





В Волгограде определились с застройщиком лечебно-консультационного центра областного онкологического диспансера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, единственным претендентом на освоение 1,8 миллиарда рублей оказалось АО «Приволжтрансстрой» - известная строительная компания, которая реконструировала в Волгограде детско-юношеский центр, другие объекты, а сейчас возводит храм Александра Невского.

Лечебно-консультационный центр должен быть сдан в эксплуатацию через три года. В многоэтажном здании общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, которое свяжет с основным центром пристройка, будут работать детская и взрослая поликлиника, отделение маммологии, отделение реанимации. Планируется, что численность персонала в новом центре будет более 300 человек.



