В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов





Полиция продолжает поиски поджигателя четырех лифтов в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». 11 января сообщения о возгорании пластиковой обшивки внутренней части кабин лифтов поступили от жителей домов № 56 и 74«А» по ул. 8-й Воздушной Армии, а также домов №58/1 и 74«А» по ул. Землячки. Людей тогда пришлось эвакуировать. Сами лифты оказались сильно повреждены. Человек, которого подозревают в поджоге, попал на камеры наружного видеонаблюдения.





Граждан, узнавших разыскиваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 93-75-02, 93-01-11 либо 02. Информацию также можно сообщить на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области 30-44-44. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.



