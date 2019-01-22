



В Джержинском районе на улице Историческая водитель сбил пешехода и покинул место аварии. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Помощь пострадавшему оказал проезжающий мимо автомобилист, который довез его до стадиона «Олимпия». Впоследствии пешеход обратился в больницу.

Полиция разыскивает скрывшегося водителя. По предварительной информации, мужчина ехал на машине «Дэу Нексиа» темного цвета. Номер не известен, лишь есть возможный его фрагмент «…04».