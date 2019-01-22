Происшествия

В Волгограде полиция разыскивает водителя, который сбил человека и скрылся с места аварии

Происшествия 22.01.2019 10:50
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22.01.2019 10:50


В Джержинском районе на улице Историческая водитель сбил пешехода и покинул место аварии. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Помощь пострадавшему оказал проезжающий мимо автомобилист, который довез его до стадиона «Олимпия». Впоследствии пешеход обратился в больницу.
Полиция разыскивает скрывшегося водителя. По предварительной информации, мужчина ехал на машине «Дэу Нексиа» темного цвета. Номер не известен, лишь есть возможный его фрагмент «…04».

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