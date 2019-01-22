Происшествия 22.01.2019 10:50
2626 2
22.01.2019 10:50
В Джержинском районе на улице Историческая водитель сбил пешехода и покинул место аварии. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Помощь пострадавшему оказал проезжающий мимо автомобилист, который довез его до стадиона «Олимпия». Впоследствии пешеход обратился в больницу.
Полиция разыскивает скрывшегося водителя. По предварительной информации, мужчина ехал на машине «Дэу Нексиа» темного цвета. Номер не известен, лишь есть возможный его фрагмент «…04».
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
23908 12
04.01.2019 13:23
16961 0
30.12.2018 11:03
13449 0
В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов22.01.2019 12:35
Происшествия 22.01.2019 12:35
2849 1 Обсудить
В Волгограде предпринимателя задержали за попытку щедро «дать» полицейскому22.01.2019 10:36
Происшествия 22.01.2019 10:36
3106 4 Обсудить
В Волгоградской области на пожаре погиб двухлетний ребенок22.01.2019 09:27
Происшествия 22.01.2019 09:27
1303 Обсудить
Стала известна причина смерти мужчины на улице в Волжском21.01.2019 16:35
Происшествия 21.01.2019 16:35
1575 1 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в бывшую жену и покончил жизнь самоубийством21.01.2019 14:52
Происшествия 21.01.2019 14:52
7014 6 Обсудить
В Волгоградской области двое пенсионеров погибли от отравления угарным газом21.01.2019 13:14
Происшествия 21.01.2019 13:14
6317 2 Обсудить
В Волгоградской области безработный селянин отобрал кошелек у пенсионера21.01.2019 12:06
Происшествия 21.01.2019 12:06
725 5 Обсудить
В Волгоградской области машина сбила школьника во дворе21.01.2019 10:09
Происшествия 21.01.2019 10:09
1274 6 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель трактора насмерть задавил мужчину21.01.2019 09:48
Происшествия 21.01.2019 09:48
1717 8 Обсудить
В Волгоградской области пенсионерку обманула лже-работница пенсионного фонда20.01.2019 18:02
Происшествия 20.01.2019 18:02
2126 0 Обсудить
Волгоградец купил «виртуальную» казачью шашку за несколько тысяч рублей20.01.2019 17:19
Происшествия 20.01.2019 17:19
1095 0 Обсудить
В Волжском после ДТП госпитализировали двоих детей20.01.2019 10:19
Происшествия 20.01.2019 10:19
880 0 Обсудить
Рейс «Москва – Дубай» продолжил полет после экстренной посадки в Волгограде19.01.2019 16:48
Происшествия 19.01.2019 16:48
4265 0 Обсудить
В Волгограде мужчину придавило плитой во время разбора заброшенной заправки19.01.2019 14:06
Происшествия 19.01.2019 14:06
3427 0 Обсудить
В Волжском пенсионер умер за рулем от инфаркта19.01.2019 09:58
Происшествия 19.01.2019 09:58
2326 0 Обсудить
Реклама