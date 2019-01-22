Происшествия 22.01.2019 10:36
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22.01.2019 10:36
200 тысяч рублей в качестве взятки предложил начальнику ОЭБ и ПК городского УМВД индивидуальный предприниматель, на складе которого было обнаружено и изъято свыше 8 тонн спиртосодержащей жидкости без соответствующей документации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональные ГУ МВД и СУ СК. Предприниматель надеялся, что получив вознаграждение, сотрудник правоохранительных органов посодействует прекращению процессуальной проверки и возврату партии контрафактного алкоголя. О факте дачи взятки полицейский сообщил своему руководству. В дальнейшем 58-летний коммерсант был задержан и сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере». Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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