Волгоградцы забраковали идею переименования остановки «Дом техники»

Общество 21.01.2019 16:25
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21.01.2019 16:25
Большинство участников электронного голосования на сайте мэрии высказались против переименования остановки «Дом техники». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на портале муниципалитета, 46% респондентов одобрили идею назвать остановку «Центр «Мои документы», 56% - забраковали. Онлайн-голосование проводилось с 11 по 18 января. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, в соответствии с результатами голосования остановочный пункт «Дом техники» останется под прежним названием.
«Дом техники» существовал в здании по адресу ул. Комсомольская, 10 свыше 20 лет, в 90-е годы организация была закрыта. С 2013 года здесь располагается филиал по работе с заявителями Центрального района МФЦ. Инициатива смены названия остановочного пункта поступила от руководства центра «Мои документы».
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