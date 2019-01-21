Волгоградцы забраковали идею переименования остановки «Дом техники»





Большинство участников электронного голосования на сайте мэрии высказались против переименования остановки «Дом техники». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на портале муниципалитета, 46% респондентов одобрили идею назвать остановку «Центр «Мои документы», 56% - забраковали. Онлайн-голосование проводилось с 11 по 18 января. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, в соответствии с результатами голосования остановочный пункт «Дом техники» останется под прежним названием.

«Дом техники» существовал в здании по адресу ул. Комсомольская, 10 свыше 20 лет, в 90-е годы организация была закрыта. С 2013 года здесь располагается филиал по работе с заявителями Центрального района МФЦ. Инициатива смены названия остановочного пункта поступила от руководства центра «Мои документы».



