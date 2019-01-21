Общество 21.01.2019 12:59
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21.01.2019 12:59
До 1 февраля необходимо принять исчерпывающие меры для стабилизации работы по обращению с ТКО, до 15 февраля — полностью организовать логистику. К этому же сроку — представить предложения по дальнейшему повышению качества работы регоператора, опираясь, прежде всего, на обращения жителей. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области на оперативном совещании, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Глава региона напомнил, что в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» Волгоградская область с 1 января этого года перешла на новую схему обращения с ТКО. В настоящее время эта система проходит отладку, продолжается приобретение новой спецтехники, контейнеров и другого оборудования. Трудности в вопросах организации маршрутизации и логистики вызывает значительная протяженность региона, удаленность многих населенных пунктов от сертифицированных объектов сбора и переработки мусора, сложности в установлении договорных обязательств между ООО «Управление отходами - Волгоград» и контрагентами.
Главам муниципальных образований поставлена задача при необходимости оказывать содействие регоператору в решении текущих проблем по обращению с ТКО — исключительно за счет средств самой компании.
Особое внимание Андрей Бочаров обратил на защиту прав населения: перерасчет платы за вывоз мусора должен быть произведен в сторону уменьшения исходя из реальных объемов и качества оказанной услуги. Андрей Бочаров потребовал также усилить коммуникацию с жителями: «Поручаю главам муниципальных образований, руководителям представительных органов власти на местах на время установочного периода на территории всех муниципальных образований Волгоградской области обеспечить круглосуточную обратную связь с жителями по вопросам обращения с ТКО».
Губернатор дал задание в срок до 30 марта обеспечить в полном объеме наличие техники и оборудования, активизировать работу специальных рабочих групп с привлечением членов экологического совета Волгоградской области, экспертного сообщества, широкой общественности, муниципального депутатского корпуса. К этому же сроку работа по обращению с ТКО должна быть выведена на плановые показатели. Кроме того, глава региона проведет встречу с акционерами и владельцами компании-регоператора для подведения промежуточных итогов и выработки дальнейших решений.
Напомним, ООО "Управление отходами-Волгоград" получило статус регоператора в сфере обращения с ТКО 6 августа 2018 года. На подготовку работы в регионе у компании было 5 месяцев. Однако начало 2019 года ознаменовалось мусорным коллапсом. Регоператор признал просчеты с логистикой и недостаточным количеством закупленного оборудования.
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