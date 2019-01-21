



Многомиллионную аферу с получением банковских кредитов расследуют следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пятеро участников организованной группы в возрасте от 27 до 51 года подозреваются в мошенничестве, связанном с незаконным получением кредитов в банковских учреждениях.

Установлено, что в период времени с августа 2016 по январь 2019 года они занимались хищением банковских средств путем мошенничества. С этой целью ими велся поиск лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые за минимальное вознаграждение давали согласие на оформление на их имя кредитов в различных банковских учреждениях.

В настоящее время установлено четверо таких граждан, на которых было оформлено 12 кредитов на общую сумму почти 32 млн. рублей. Известно, что документы о месте работы и получаемых доходах заемщиков, предоставляемые в банки, являлись поддельными.

В настоящее время в отношении организатора данной группы избрана мера пресечения – содержание под стражей, в отношении остальных – подписка о невыезде. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.



