Расследования

В Волгограде в аферу с кредитами на 32 млн рублей мошенники вовлекли алкоголиков

Расследования 21.01.2019 11:16
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21.01.2019 11:16


Многомиллионную аферу с получением банковских кредитов расследуют следователи ГСУ  ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пятеро участников организованной группы в возрасте от 27 до 51 года подозреваются в мошенничестве, связанном с незаконным получением кредитов в банковских учреждениях. 
Установлено, что в период времени с августа 2016 по январь 2019 года они занимались хищением банковских средств путем мошенничества. С этой целью ими велся поиск лиц, ведущих асоциальный образ жизни, которые за минимальное вознаграждение давали согласие на оформление на их имя кредитов в различных банковских учреждениях.
В настоящее время установлено четверо таких граждан, на которых было оформлено 12 кредитов на общую сумму почти 32 млн. рублей. Известно, что документы о месте работы и получаемых доходах заемщиков, предоставляемые в банки, являлись поддельными.
В настоящее время в отношении организатора данной группы избрана мера пресечения – содержание под стражей, в отношении остальных – подписка о невыезде. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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