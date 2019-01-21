Происшествия

В Волгоградской области пьяный водитель трактора насмерть задавил мужчину

Происшествия 21.01.2019 09:48
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21.01.2019 09:48


49-летний мужчина погиб под гусеницами трактора «ДТ-75» в Руднянском районе области. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 35-летний водитель трактора буксировал технику и не заметил водителя, который отцеплял гибкую сцепку. В результате наезда трактора пострадавший скончался на месте.
По предварительной информации, водитель, сбивший насмерть человека, был в состоянии алкогольного опьянения.

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