49-летний мужчина погиб под гусеницами трактора «ДТ-75» в Руднянском районе области. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 35-летний водитель трактора буксировал технику и не заметил водителя, который отцеплял гибкую сцепку. В результате наезда трактора пострадавший скончался на месте.
Происшествия 21.01.2019 09:48
867 7
21.01.2019 09:48
49-летний мужчина погиб под гусеницами трактора «ДТ-75» в Руднянском районе области. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 35-летний водитель трактора буксировал технику и не заметил водителя, который отцеплял гибкую сцепку. В результате наезда трактора пострадавший скончался на месте.
49-летний мужчина погиб под гусеницами трактора «ДТ-75» в Руднянском районе области. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 35-летний водитель трактора буксировал технику и не заметил водителя, который отцеплял гибкую сцепку. В результате наезда трактора пострадавший скончался на месте.
По предварительной информации, водитель, сбивший насмерть человека, был в состоянии алкогольного опьянения.
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