В Волгоградской области пенсионерку обманула лже-работница пенсионного фонда

73-летняя жительница Среднеахтубинского района области предоставила незнакомой женщине персональные данные о своей кредитной банковской карте. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, к пенсионерке пришла незнакомая женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Предлогом для получения данных стал перерасчет «пенсии за стаж работы». Мошенница успела похитить с карты более сорока тысяч рублей.
Происшествия 20.01.2019 18:02
941 0
20.01.2019 18:02
73-летняя жительница Среднеахтубинского района области предоставила незнакомой женщине персональные данные о своей кредитной банковской карте. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, к пенсионерке пришла незнакомая женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Предлогом для получения данных стал перерасчет «пенсии за стаж работы». Мошенница успела похитить с карты более сорока тысяч рублей.
73-летняя жительница Среднеахтубинского района области предоставила незнакомой женщине персональные данные о своей кредитной банковской карте. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, к пенсионерке пришла незнакомая женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Предлогом для получения данных стал перерасчет «пенсии за стаж работы». Мошенница успела похитить с карты более сорока тысяч рублей.
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