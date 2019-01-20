Происшествия

В Волгоградской области пенсионерку обманула лже-работница пенсионного фонда

Происшествия 20.01.2019 18:02
941 0
20.01.2019 18:02


73-летняя жительница Среднеахтубинского района области предоставила незнакомой женщине персональные данные о своей кредитной банковской карте. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, к пенсионерке пришла незнакомая женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Предлогом для получения данных стал перерасчет «пенсии за стаж работы». Мошенница успела похитить с карты более сорока тысяч рублей.

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