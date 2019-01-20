Расследования

Волгоградца осудили за разбойное нападение на просящего милостыню у храма

Расследования 20.01.2019 20:10
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20.01.2019 20:10


К 5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда, который напал на своего знакомого, просящего у храма милостыню. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, преступление было совершено с целью завладения деньгами, которые подавали прихожане храма. 
По материалам дела, в мае 2018 года пострадавший просил милостыню у храма в Центральном районе Волгограда. К нему подошел знакомый, с которым они ранее в компании распивали спиртное, и потребовал отдать ему все деньги, которые подали прихожане. После полученного отказа, осужденный набросился на своего знакомого и начал избивать его кулаками, а затем черенком от лопаты, при помощи которого пострадавший передвигался. Данное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. 
Защитник осужденного просил в апелляционной инстанции переквалифицировать действия с разбоя на ч. 1 ст. 115, ст. 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои). Но суд оснований для этого не нашел. Сам осужденный признал свою вину частично. Он утверждал, что пострадавшего побил, но денег у него не требовал. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Апелляционная инстанция зачла в срок лишения свободы время содержания под стражей, а в остальной части приговор оставила без изменения.

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