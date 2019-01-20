В волгоградской подземке установят подъемник для инвалидов

Общество 20.01.2019 16:54
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20.01.2019 16:54
МУП «Метроэлектротранс» закупает гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, универсальный лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников - автономное мобильное средство, применяемое на лестничных маршах. Подъемник предназначен для безопасного перемещения людей в инвалидных креслах-колясках всех типов при управлении подъемником лицом, сопровождающим человека с ограниченными возможностями. Стоимость оборудования – около 180 тысяч рублей. Пока «Метроэлектротранс» изыскало возможности для приобретения только одного подъемника. При том, что шесть станций скоростного трамвая расположены под землей. Между тем, подобные приспособления для помощи инвалидам-колясочникам в преодолении лестниц давно установлены в некоторых социальных учреждениях, например, в пенсионном фонде и центре занятости.
Фото сайта МУП "Метроэлектротранс".
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