В волгоградской подземке установят подъемник для инвалидов





МУП «Метроэлектротранс» закупает гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, универсальный лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников - автономное мобильное средство, применяемое на лестничных маршах. Подъемник предназначен для безопасного перемещения людей в инвалидных креслах-колясках всех типов при управлении подъемником лицом, сопровождающим человека с ограниченными возможностями. Стоимость оборудования – около 180 тысяч рублей. Пока «Метроэлектротранс» изыскало возможности для приобретения только одного подъемника. При том, что шесть станций скоростного трамвая расположены под землей. Между тем, подобные приспособления для помощи инвалидам-колясочникам в преодолении лестниц давно установлены в некоторых социальных учреждениях, например, в пенсионном фонде и центре занятости.

Фото сайта МУП "Метроэлектротранс".