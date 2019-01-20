Общество

В Волгоградской области появится новое городское поселение

Общество 20.01.2019 12:15
1695 0
20.01.2019 12:15


В целях экономии бюджета и сокращения расходов на проведение выборов в Даниловском районе решили укрупнить административный центр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект закона, внесенный в Волгоградскую областную думу, к Даниловке предлагается присоединить близлежащий населенный пункт  - Миусовское сельское поселение. В итоге райцентр из рабочего поселка превратится в городское поселение. Сейчас в Даниловке проживает 4,7 тысячи человек. После принятия закона численность населения увеличится менее чем на 300 человек. Объем доходов казны при этом возрастет на 3,4 млн рублей до 25,4 млн.
Как полагает районная дума, объединение муниципальных бюджетов, а также оптимизация структуры управления улучшит социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании. Один из важных аргументов в пользу принятия закона, по мнению местных депутатов, – «сокращение организационных и финансовых затрат на проведение выборов в органы местного самоуправления». Осенью в Даниловском районе по данному вопросу прошли публичные слушания. Местные жители высказались за расширение границ районного центра.
Фото: volgograd.ru

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