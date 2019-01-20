В Волжском после ДТП госпитализировали двоих детей

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Происшествия 20.01.2019 10:19
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20.01.2019 10:19
В Волжском двое детей пострадали в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным накануне автомобиль «Рено Каптюр» под управлением 36-летнего водителя, следуя по ул. Пушкина, на перекрестке совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился 44-летний водитель, и автомобилем «Ниссан Х-Трейл». В результате ДТП двое пассажиров «Рено Каптюр» 11-ти и 12-лет доставлены в медицинское учреждение.
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