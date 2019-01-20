Общество 20.01.2019 07:02
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20.01.2019 07:02
В ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2» распространяют памятку «Передвижение в гололед». Как сообщает ИА «Высота 102», любопытные рекомендации появились на входных дверях в это медицинское учреждение в виде распечатанного листа бумаги с фотоизображением падающего человека. Как следует из памятки, чтобы избежать неприятных последствий во время передвижения по скользкому льду, нужно соблюдать многочисленные правила. В частности, не одевать обувь на шпильках, а для пущей надежности все-таки стоит приклеить кусок наждачной бумаги к подошве. «В гололед ходить надо внимательно, как будто вы несете хрупкий хрусталь у себя на руках. Не стоит отвлекаться, смотреть надо под ноги, так как гололед коварен и не прощает ошибок», - это еще один совет из рекомендаций.
Но особое внимание в памятке уделено технике падения на гололеде. «Правильно падает тот, кто успевает присесть и сгруппироваться, то есть принять позу эмбриона», - сообщается далее. Понятно, что многие из нас уже давно забыли, когда были эмбрионами. Но не беда – внутриутробный период развития все-таки можно вспомнить. «Любое падение, которое может произойти в гололед, лучше всего смоделировать дома и потренироваться, то есть «запрограммировать» в голове алгоритм подобных действий», - говорится в памятке.
Но, может, все-таки стоит еще и обрабатывать дворы и тротуары, а также подходы к школам и больницам, чтобы не пугать родных и близких домашними тренировками с заваливаниями на бок в позе эмбриона. А то ведь, неровен час, они подумают, что вам нужна помощь психиатра…
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