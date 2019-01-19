



Пожароопасный сезон - 2019 на территории Волгоградской области установлен с 1 апреля по 31 октября сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора. Кроме того, другим постановлением определены меры по усилению охраны лесов от пожаров в текущем году. Так, согласно документу, облкомприроды поручено организовать выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах и въезду в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в лесах при высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также при объявлении ЧС.

Также поручено провести до 15 апреля учения по теме: «Управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров», организовать постоянное информирование населения о лесопожарной обстановке в Волгоградской области и мерах по ее нормализации. Главам муниципальных образований в срок до 15 апреля поручено организовать работу по созданию системы противопожарных барьеров, защитных полос вокруг населенных пунктов, дачных обществ. Необходимо принять меры по формированию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, сельхозорганизациях и др. А в период пожароопасного сезона в лесах организовать патрулирование земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения пожаров.



