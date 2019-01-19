Общество

Готовь телегу зимой: в Волгоградской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Общество 19.01.2019 18:29
381 0
19.01.2019 18:29


Пожароопасный сезон - 2019 на территории Волгоградской области установлен с 1 апреля по 31 октября сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора. Кроме того, другим постановлением определены меры по усилению охраны лесов от пожаров в текущем году. Так, согласно документу, облкомприроды поручено организовать выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах и въезду в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в лесах при высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также при объявлении ЧС.
Также поручено провести до 15 апреля учения по теме: «Управление силами и средствами при ликвидации лесных пожаров», организовать постоянное информирование населения о лесопожарной обстановке в Волгоградской области и мерах по ее нормализации. Главам муниципальных образований в срок до 15 апреля поручено организовать работу по созданию системы противопожарных барьеров, защитных полос вокруг населенных пунктов, дачных обществ. Необходимо принять меры по формированию подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, сельхозорганизациях и др. А в период пожароопасного сезона в лесах организовать патрулирование земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения пожаров.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49509 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
59843 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29425 2
Общество
19.01.2019 16:38
Общество 19.01.2019 16:38
2621 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 14:48
Общество 19.01.2019 14:48
1721 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 13:34
Общество 19.01.2019 13:34
10651 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 11:34
Общество 19.01.2019 11:34
2513 28 Обсудить

0
Далее
Общество
19.01.2019 06:54
Общество 19.01.2019 06:54
4196 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 20:34
Общество 18.01.2019 20:34
12889 7 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 17:08
Общество 18.01.2019 17:08
1540 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 17:07
Общество 18.01.2019 17:07
13471 23 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 14:24
Общество 18.01.2019 14:24
5263 20 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 13:43
Общество 18.01.2019 13:43
2933 13 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 13:21
Общество 18.01.2019 13:21
4725 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 12:36
Общество 18.01.2019 12:36
12445 33 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 11:18
Общество 18.01.2019 11:18
4250 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.01.2019 10:05
Общество 18.01.2019 10:05
2968 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.01.2019 16:50
Общество 17.01.2019 16:50
4301 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:29
Готовь телегу зимой: в Волгоградской области началась подготовка к пожароопасному сезонуСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде освятили воду: крещенские купания в Волге в самом разгареСмотреть фотографии
14:48
Мусорный регоператор заплатит более 4 млн рублей за аренду нового офиса в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде мужчину придавило плитой во время разбора заброшенной заправкиСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде после нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Сергей Миронов определился с новым лидером Волгоградского реготделения «Справедливой России»Смотреть фотографии
11:34
Вход в офис «Управления отходами-Волгоград» общественники заваливают мусоромСмотреть фотографии
09:58
В Волжском пенсионер умер за рулем от инфарктаСмотреть фотографии
09:18
На трассе Волгоградской области полицейские догоняли и стреляли в "семерку" нарушителяСмотреть фотографии
06:54
В Волгограде православные смельчаки открыли крещенские купанияСмотреть фотографии
20:34
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей Смотреть фотографии
20:28
В Волжском муж и жена погибли, упав с девятого этажаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Регоператор не знает даты конца мусорного коллапса в Волгограде Cмотреть видео
18:51
В ДТП в Волжском пострадали три человека, в том числе - грудничокСмотреть фотографии
18:50
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева зарабатывает «пивной» авторитет Смотреть фотографии
17:08
"Аэрофлот" из-за погоды отменил рейс из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
17:07
Глава Волгограда Виталий Лихачев регоператору: «Будем штрафовать на полную катушку!» Смотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Волгоградской области сотрудник колонии сам отправился в колонию за взяткуСмотреть фотографии
14:36
Экс-депутату городской думы Волгограда продлили домашний арестСмотреть фотографии
14:24
Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области вышел на работуСмотреть фотографии
13:43
На набережной в Волгограде устанавливают лавочки весом больше тонныСмотреть фотографии
13:21
Самую большую в Волгограде купель для крещенского омовения установили на Центральной набережнойСмотреть фотографии
12:36
Провальная работа мусорного регоператора Волгоградской области привела к первым увольнениям Смотреть фотографии
12:32
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгамиСмотреть фотографии
11:18
Педагоги и инженеры готовы стать чиновниками мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде Центробанк отправил в суд вкладчиков кооператива беглого экс-депутата Госдумы МихееваСмотреть фотографии
10:25
Эксперты одобрили проект складирования отходов на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за неисправного дымоходаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области суд запретил недобросовестному мебельщику брать заказы
09:57
На трассе Волгоградской области в тройном ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 