Мусорный регоператор заплатит более 4 млн рублей за аренду нового офиса в центре Волгограда

Общество 19.01.2019 14:48
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19.01.2019 14:48
Более 4 миллионов рублей заплатит региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области за аренду нового офиса в самом центре города-героя, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Закупка производится у единственного поставщика. Напомним, что теперь офис ООО «Управление отходами-Волгоград» будет не на ул. Каннуникова, 23 в бизнес-центре «Дельта», а в доме №5 по ул. Новороссийская.
В документах указано, что арендная плата (4 021 160 рублей) НДС не облагается в связи с применением арендатором упрощенной системы налогообложения. Договор действует до 20 ноября текущего года. Сумма ежемесячного платежа составит 365 560 рублей без учета стоимости услуг горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения.
Известно, что новый офис регоператора будет находиться на третьем этаже здание по ул. Новороссийская, 5 - там, где раньше располагалась госжилинспекция Волгоградской области. Помещения долгое время пустовали.
Отметим, что информация о переезде регоператора появилась сразу после того, как в социальных сетях волгоградцы заявили о своем намерении привезти скопившийся на контейнерных площадках мусор к офису ООО «Управление отходами – Волгоград» на ул. Каннуникова. Таким образом, горожане выражают свое отношение к работе регоператора, которую многие уже назвали провальной.
Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград" - начал свою деятельность с 1 января. Однако за первые дни нового года Волгоград погрузился в мусорный хаос: в некоторых дворах свалки, где раньше убирали исправно, достигли невероятных размеров. До настоящего времени ситуация с вывозом мусора в Волгоградской области не стабилизировалась.
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