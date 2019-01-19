Происшествия

На трассе Волгоградской области полицейские догоняли и стреляли в "семерку" нарушителя

Происшествия 19.01.2019 09:18
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19.01.2019 09:18


Нарушителю, машину которого сегодня ночью преследовали полицейские, грозит до 15 суток ареста. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел  на 176 км трасы «Волгоград-Сальск» Котельниковского района.  Наряд ГИБДД Отдела МВД России по Котельниковскому району предпринял попытку остановить автомашину «ВАЗ-2107», на которой отсутствовали государственные регистрационные знаки, к тому же была нанесена избыточная тонировка. Водитель законные требования полицейских об остановке проигнорировал и попытался скрыться.
В ходе преследования нарушитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, создавая своими маневрами опасность для других автомобилистов.
Для остановки транспортного средства инспектор ГИБДД, действуя согласно законодательству, из окна служебного автомобиля произвел  предупредительные выстрелы в воздух и по шинам преследуемого автомобиля. Получив повреждения колес, водитель автомашины «ВАЗ–2107» остановился. Нарушителем оказался 28-летний житель Калачевского мужчины  составлен административный материал по факту неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Он также привлечен к ответственности за допущенные нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения.  В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.

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