Аналитика

«Высота 102»ТВ: Регоператор не знает даты конца мусорного коллапса в Волгограде

Аналитика 18.01.2019 20:05
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18.01.2019 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: глава Волгограда предрек проблемы мусорному регоператору, легендарный хоккеист прилетел поддержать местную команду любителей, у спасателей все готово к крещенским купаниям и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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