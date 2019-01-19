В Волгограде православные смельчаки открыли крещенские купания

Общество 19.01.2019 06:54
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19.01.2019 06:54
Накануне поздно вечером первые смельчаки окунулись в ледяную воду в купели на Ангарском пруду в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», совершающих обряд омовения поддерживают друзья и близкие, которые не рискнули последовать их примеру.
Напомним, всего в Волгограде будет восемь официальных мест для крещенских купаний. Самый большой наплыв желающих окунуться ожидается завтра, после того, как будет совершено Великое освящение воды.
В этом году обряд на центральной набережной 19 января в 14.00 совершит новый Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Все пройдет согласно сложившимся традициям, единственное изменение - по причине продолжающейся реконструкции центральной набережной отменен Крестный ход.
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