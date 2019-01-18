



Купель весом более 3 тонн установили сегодня при помощи крана сотрудники муниципальной службы спасения на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", сборное сооружение, состоящее из понтона и самой купели, опустили на воду в районе 9-го причала. Весь процесс проходил под контролем сотрудников МЧС, которые будут дежурить в местах совершения омовения.









Напомним, всего в Волгограде будет восемь официальных мест для крещенских купаний. Православные верующие начнут окунаться уже сегодня вечером и ночью, но самый большой наплыв желающих ожидается завтра, после того, как будет совершено Великое освящение воды. В этом году обряд на центральной набережной 19 января в 14.00 совершит новый Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Все пройдет согласно сложившимся традициям, единственное изменение - по причине продолжающейся реконструкции центральной набережной отменен Крестный ход.

О том, как устанавливали самую большую купель в Волгограде - в фоторепортаже.















