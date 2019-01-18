11 лет и 3 месяца в колонии строгого режима все-таки проведет 22-летний волжанин, который убил собственную мать. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, в октябре 2017 года осужденный Антон Мурыгин, будучи пьяным, 7 раз ударил кухонным ножом свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Расследования 18.01.2019 11:35
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18.01.2019 11:35
11 лет и 3 месяца в колонии строгого режима все-таки проведет 22-летний волжанин, который убил собственную мать. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, в октябре 2017 года осужденный Антон Мурыгин, будучи пьяным, 7 раз ударил кухонным ножом свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.
11 лет и 3 месяца в колонии строгого режима все-таки проведет 22-летний волжанин, который убил собственную мать. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, в октябре 2017 года осужденный Антон Мурыгин, будучи пьяным, 7 раз ударил кухонным ножом свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как установил суд, Мурыгин снял с тела погибшей золотые серьги. И даже отрезал палец, чтобы забрать материнское золотое кольцо. Кроме этого, осужденный украл из дома 6000 рублей. Скрыть следы преступления Мурыгин решил с помощью огня. Осужденный облил диван, где лежало тело его матери, средством для розжига и поджег его.
Вину в совершенном злодеянии обвиняемый признал, но вот с приговором суда не согласился. Но областной суд, изучив все материалы дела, оставил приговор в силе.
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