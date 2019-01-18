В Волгоградской области двое парней жестоко избили и ограбили мужчину

Происшествия 18.01.2019 10:25
776 0
18.01.2019 10:25
45-летний житель Камышина с различными переломами после избиения обратился к медикам. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину на улице избили двое парней, а также забрали у него телефон и 10 тысяч рублей. Жена пострадавшего, которая была рядом, сразу же вызвала скорую и полицию.
По горячим следам полицейские задержали двоих подозреваемых - ранее судимых жителей Камышина. В содеянном они не сознались.
Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Но результаты медицинской экспертизы пострадавшего могут стать основанием о переквалификации преступления на более тяжкое.
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
23630 12
04.01.2019 13:23
16843 0
30.12.2018 11:03
13233 0
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за неисправного дымохода18.01.2019 10:06
Происшествия 18.01.2019 10:06
1874 Обсудить
На трассе Волгоградской области в тройном ДТП пострадали два человека18.01.2019 09:57
Происшествия 18.01.2019 09:57
1897 Обсудить
Злостный неплательщик кредитов не смог вылететь из Волгограда за границу17.01.2019 13:23
Происшествия 17.01.2019 13:23
4537 3 Обсудить
Аварии парализовали движение троллейбусов и трамваев в двух районах Волгограда17.01.2019 12:32
Происшествия 17.01.2019 12:32
1911 3 Обсудить
Пятерых волгоградских гаишников-взяточников осудили на серьезные сроки17.01.2019 09:47
Происшествия 17.01.2019 09:47
4724 14 Обсудить
В Волгограде маршрутчики избили водителя автобуса16.01.2019 15:37
Происшествия 16.01.2019 15:37
16586 26 Обсудить
Житель Волгоградской области поджег магазин за отказ дать продукты в долг16.01.2019 15:22
Происшествия 16.01.2019 15:22
3026 0 Обсудить
Гололед-2019: количество травмированных волгоградцев увеличивается с каждым днем16.01.2019 14:37
Происшествия 16.01.2019 14:37
4617 21 Обсудить
Снежная стихия накрывает северо-восток Волгоградской области (ВИДЕО)16.01.2019 13:56
Происшествия 16.01.2019 13:56
10108 1 Обсудить
В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешехода16.01.2019 09:52
Происшествия 16.01.2019 09:52
1261 2 Обсудить
В Волгограде маршрутка на скорости «протаранила» троллейбус16.01.2019 09:03
Происшествия 16.01.2019 09:03
1148 0 Обсудить
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молоком16.01.2019 08:48
Происшествия 16.01.2019 08:48
2239 9 Обсудить
Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицы15.01.2019 14:24
Происшествия 15.01.2019 14:24
1873 5 Обсудить
В Волгоградской области задержан водитель-наркоман c партией "дури"15.01.2019 11:16
Происшествия 15.01.2019 11:16
1204 2 Обсудить
За сутки в Волгограде сбили двух женщин на пешеходных переходах15.01.2019 09:54
Происшествия 15.01.2019 09:54
552 0 Обсудить
Реклама