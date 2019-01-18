В Волгоградской области двое парней жестоко избили и ограбили мужчину





45-летний житель Камышина с различными переломами после избиения обратился к медикам. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину на улице избили двое парней, а также забрали у него телефон и 10 тысяч рублей. Жена пострадавшего, которая была рядом, сразу же вызвала скорую и полицию.

По горячим следам полицейские задержали двоих подозреваемых - ранее судимых жителей Камышина. В содеянном они не сознались.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Но результаты медицинской экспертизы пострадавшего могут стать основанием о переквалификации преступления на более тяжкое.