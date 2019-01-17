Экономика

Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия

Экономика 17.01.2019 16:37
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17.01.2019 16:37


Сегодня Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове подтвердил законность вынесенного решения о банкротстве металлургического комбината "Красный Октябрь" и введении процедуры конкурсного управления. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалоб председателя совета директоров АО "ВМК "Красный Октябрь" Питера Фолтина и кредитора меткомбината в лице АО "Златоустовский электрометаллургический завод". Заявители пытались обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области о введении в ноябре прошлого года процедуры конкурсного производства в отношении комбината "Красный Октябрь". Тогда, напомним, ВМК "Красный Октябрь" был признан банкротом по иску налоговой. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев. Также апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу председателя совета директоров АО "ВМК "Красный Октябрь" Питера Фолтина об утверждении конкурсным управляющим комбината Сергея Харченко. Это решение также признано законным.
Отметим, что бывшие владельцы "Красного Октября", чьи управленческие решения и привели к плачевному финансовому состоянию металлургического предприятия, были заинтересованы в отмене решения арбитражного суда Волгоградской области, чтобы восстановить контроль над потерянными активами. Однако суд в Саратове "обнулять" решение по "Красному Октябрю" не стал.
Как ранее сообщало информагентство, в настоящее время администрация региона совместно с Минпромторгом РФ и новым менеджментом предприятия активно формируют портфель заказов на 2019 год. Ведутся переговоры с предприятиями автопрома, такими как "АвтоВАЗ", "ГАЗ" и "ВАЗ", с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Прорабатывается вопрос о размещении на предприятии, начиная с этого года, крупных оборонных заказов.

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