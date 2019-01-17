Звонить с таксофонов по Волгоградской области теперь можно бесплатно

Телеком 17.01.2019 15:42 Реклама
458 0
17.01.2019 15:42
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые телефонные соединения на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Напомним, ранее «Ростелеком» обнулил стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов. В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.
Автор фото: Новик. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Реклама
Популярное по теме
30.12.2018 11:17
11942 0
17.01.2019 15:42
459 0
16.01.2019 15:34
1306 0
Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущее16.01.2019 15:34
Абоненты «МегаФона» в Новый год смотрели «Венома», «Простоквашино» и ездили за рубеж16.01.2019 12:05
«МТТ» создал замену оператору колл-центра30.12.2018 11:17
«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернету26.12.2018 11:26
Сервис «МегаФона» поможет оптимально управлять транспортом24.12.2018 15:26
«Ростелеком» занял 56% рынка виртуальных мобильных операторов для бизнеса20.12.2018 10:04
Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом Морозом14.12.2018 11:12
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику12.12.2018 12:54
«Ростелеком» начал трансляцию телеканала Деда Мороза11.12.2018 14:18
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения10.12.2018 15:25
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетов10.12.2018 10:21
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персонала07.12.2018 11:38
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительности06.12.2018 10:38
Доступная медицина: сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов30.11.2018 10:10
МегаФон возобновил работу интернет-магазина в Волгограде28.11.2018 15:13
Реклама