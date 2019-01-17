Звонить с таксофонов по Волгоградской области теперь можно бесплатно





«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые телефонные соединения на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Напомним, ранее «Ростелеком» обнулил стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов. В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.

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