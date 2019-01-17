Губернатор Волгоградской области вручил митрополиту Герману медаль

Общество 17.01.2019 14:13
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17.01.2019 14:13
В зале Воинской и Трудовой славы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил митрополиту Герману медаль «Мир. Дружба. Согласие» за многолетний труд по развитию и укреплению межконфессионального согласия в Волгоградской области. Участие в мероприятии также принял митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Напомним, митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с 1991 года. Он является Почетным гражданином Волгограда, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». В конце прошлого года митрополит Герман подал прошение оставить свой пост. А 28 декабря 2018 года митрополитом Волгоградским и Камышинским избран епископ Переславский и Угличский Феодор (Казанов).
Сегодня же состоялась рабочая встреча губернатора Волгоградской области с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором, где были рассмотрен, в частности, вопрос по возрождению храма Александра Невского.
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