«Скользкое дело»: волгоградцы назвали провальной борьбу коммунальщиков с гололедом

Общество 17.01.2019 14:16
11577 4
17.01.2019 14:16
Ходить по обледеневшим улицам и дворам, по мнению волгоградцев, сегодня трудно, страшно и опасно: одно неловкое движение может привести к тяжелым травмам и переломам. Песок на пешеходных дорожках есть не везде, поэтому, чтобы защитить себя от падений, горожане укрепляют обувь съемными шипами, так называемыми "ледоходами". О том, как жители Волгограда приспособились к "ледниковому периоду" и как оценивают борьбу коммунальных служб с гололедом - в видеосюжете ИА "Высота 102".
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49442 5
23.12.2018 18:24
59632 53
29.12.2018 16:32
29192 2
Губернатор Волгоградской области вручил митрополиту Герману медаль17.01.2019 14:13
В мэрии Волгограда открыли «горячую линию» по гололеду17.01.2019 14:00
Успехи Волгоградской области запечатлеют в бумаге и флэшках17.01.2019 12:24
В Волгограде торговая сеть шокировала горожан обвалом цен на крупные яйца17.01.2019 10:19
В Волгоградской области Роспотребнадзор нашел нитраты в почве тепличного хозяйства17.01.2019 09:19
В Волгограде виновника аварии на теплосетях наказали рублем16.01.2019 17:57
«Единая Россия» ответила УФАС на письмо о криминализации в Волгограде рынка ритуальных услуг16.01.2019 16:51
В Волгоградской области готовятся к ухудшению погоды16.01.2019 13:47
«Сделал дело – работай смело»: в компании регоператора Волгоградской области объяснили трудоустройство бывшего чиновника16.01.2019 13:35
Волжан после трагедий со взрывом бытового газа в стране накрыла «психическая атака»16.01.2019 12:19
В Волгограде сдали еще один долгострой16.01.2019 12:18
Улицы Волгограда превратились в каток под водой16.01.2019 11:08
Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцев16.01.2019 10:41
В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»16.01.2019 10:36
Регоператор по обращению с отходами в Волгоградской области расписался в собственном бессилии15.01.2019 20:34
Реклама