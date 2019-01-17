В мэрии Волгограда открыли «горячую линию» по гололеду

Общество 17.01.2019 14:00
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17.01.2019 14:00
В администрации Волгограда работает телефон «горячей линии» (8442) 33-63-92, куда горожане могут обращаться с жалобами на несвоевременную и некачественную работу УК и ТСЖ по уборке подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов. Оперативно-диспетчерская служба работает круглосуточно, все обращения горожан будут переданы в работу профильным муниципальным службам, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.
Согласно прогнозу ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», в ближайшие дни в Волгограде сохранится переменчивая погода с резкими перепадами температур, что может привести к образованию на тротуарах и проезжей части ледяной корки. Городские дорожные и коммунальные службы продолжают наносить на магистрали, тротуары и общественные территории противогололедные реагенты. На общественных территориях, в том числе в парках, скверах, главных районных улицах, работу при помощи спецтехники ведут сотрудники районных МБУ ЖКХ и МБУ «Волгоградзеленхоз». Вместе с тем муниципалитет продолжает следить за качеством уборки на придомовых территориях, понуждая управляющие организации выполнять свои обязанности по содержанию придомовых территорий, заверили в администрации города.
Напомним, что проводить работы по уборке дворовых территорий управляющие компании должны ежедневно. В их обязанности входит своевременно и качественно обрабатывать входные группы, тротуары и внутридворовые проезды, а также устранять наледь на крышах и козырьках подъездов.
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