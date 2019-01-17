Происшествия

Злостный неплательщик кредитов не смог вылететь из Волгограда за границу

Происшествия 17.01.2019 13:23
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17.01.2019 13:23


В волгоградском аэропорту задержали 46-летнего мужчину, который находился в международном розыске. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного УФСБ России по региону, задержанный — злостный неплательщик по кредиту. Мужчина на своей родине - в одной из стран ближнего зарубежья - уже давно является  фигурантом уголовного дела из-за непогашенного кредита в полторы тысячи долларов. По предварительным данным, с 2015 года подозреваемый находился в России и работал на стройках. Сейчас гражданин депортирован к себе на родину.

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