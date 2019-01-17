В волгоградском аэропорту задержали 46-летнего мужчину, который находился в международном розыске. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного УФСБ России по региону, задержанный — злостный неплательщик по кредиту. Мужчина на своей родине - в одной из стран ближнего зарубежья - уже давно является фигурантом уголовного дела из-за непогашенного кредита в полторы тысячи долларов.

По предварительным данным, с 2015 года подозреваемый находился в России и работал на стройках.

Сейчас гражданин депортирован к себе на родину.