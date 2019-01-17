



Региональный оператор не справился с обязанностями

REGNUM, 16 января 2019 года.

В Саратове по факту ненадлежащего исполнения региональным оператором услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В ходе прокурорской проверки в рамках перехода на новую систему обращения с отходами выявили, что отходы вывозятся несвоевременно. Коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставлялась со стороны филиала АО «Управление отходами» ненадлежащего качества.

После проверки прокуратура обратилась в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц, после чего и было возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области оператор стал отвечать за обращение с отходами с середины августа, с этого же момента с населения стали брать плату за эту услугу. Причем введение новой системы сопровождалось массовыми жалобами.

В ноябре прокуратура области установила, что по 250 адресам услуга по вывозу мусора не предоставлялась или предоставлялась некачественно. При этом в отношении около 400 собственников жилья выставили счета на оплату неоказанной услуги, в ряде квитанций содержались недостоверные сведения о числе собственников помещений, общей площади. Ряд платежек направили в адрес умерших собственников. Тогда в адрес главы саратовского филиала АО «Управление отходами» Михаила Андреева было направлено представление, по итогам рассмотрения которого гражданам пересчитали объем платы.

Причем с начала 2019 года тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО в Саратовской области снижен на 4% — до 562,6 рубля за кубометр.

В филиале АО «Управление отходами» пояснили, выросла экономическая эффективность в системе переработки, выстроенной в регионе, что позволило снизить тариф. Также увеличился объем перерабатываемого мусора, выросла загрузка сортировочных комплексов и возврат инвестиций. При этом оператор отмечал, что снижение тарифа будет происходить в течение нескольких лет.