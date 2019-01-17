Общество 17.01.2019 09:19
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17.01.2019 09:19
Суд обязал предпринимателя устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в тепличном хозяйстве Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, нарушения были выявлены в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИП Симонян М.Л. в июне 2018 года. В тепличном хозяйстве, расположенном в Кондрашовском сельском поселении Иловлинского района, установлено превышении содержания нитратов в почве теплицы №1. Также отсутствовала гигиеническая оценка почвы, её качества и степени безопасности для человека, не были проведены мероприятия по благоустройству территории тепличного хозяйства. Решение суда вступило в законную силу.
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