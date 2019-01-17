В Волгоградской области с началом работы мусорного регоператора остановились линии по сортировке отходов
Экология 17.01.2019 09:58
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17.01.2019 09:58
Сортировка отходов, которая заложена в новый мусорный тариф в Волгоградской области, с начала года практически не осуществляется. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель региональной экологической организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев, новые сортировочные комплексы, построенные в Волжском и Светлоярском районе, опустели с приходом регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград".
По словам Князева, регоператор не заключил договоры на сортировку отходов с мусоросортировочными комплексами в Волжском и Светлоярском районе. В том, что объекты не загружены, руководитель реготделения "Зеленый патруль" убедился лично. Эту информацию общественнику подтвердили и в группе компаний "Чистый город", которой принадлежат данные линии сортировки отходов. ГК "Чистый город", напомним, также участвовало в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, но в последний момент отозвало свою заявку. ГК сосредоточилась на работе в других регионах, где с 1 января является региональным оператором.
Объекты сортировки, построенные в Волгоградской области, входят в утвержденную территориальную схему обращения с отходами, которой сегодня в своей работе, на основании заключенного контракта, руководствуется ООО "Управление отходами - Волгоград". По словам Князева, своих сортировочных мощностей у регоператора нет - единственная линия "сортировки" в Кировском районе может обработать лишь 15% от объема городских отходов. Сельские территории не охвачены сортировкой на все 100%.
"Примечательно, что есть необходимые лицензии, штат работников, мощности в городах Волжский, Камышин, Урюпинск и Светлоярском районе, однако договоров региональный оператор с объектами сортировки не заключил", - сообщил Князев. По имеющейся у него информации, с нового года часть отходов поступает на новый полигон группы компаний "Чистый город" от единственной на сегодня принадлежащей регоператору "сортировочной". Остальной же отход напрямую без сортировки везется на полигон "Комус".
"Возникает вопрос к региональному оператору: а что делать с тарифом, в который обработка отходов включена? Или на данный период вы будете выставлять платежки за вычетом этой статьи затрат?", - спрашивает общественник. По его словам, жители Волгограда могут смело обращаться в надзорные органы с требованиям перерасчета, так как оплаченной услуги они в ближайшее время точно не получат.
Напомним, новый тариф за вывоз мусора для населения в Волгоградской области введен с 1 января 2019 года. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек.
На фото - пустующие комплексы по сортировке отходов в Волгоградской области.
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