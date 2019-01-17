Экология

В Волгоградской области с началом работы мусорного регоператора остановились линии по сортировке отходов

Экология 17.01.2019 09:58
8554 6
17.01.2019 09:58


Сортировка отходов, которая заложена в новый мусорный тариф в Волгоградской области, с начала года практически не осуществляется. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель региональной экологической организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев, новые сортировочные комплексы, построенные в Волжском и Светлоярском районе, опустели с приходом регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО "Управление отходами - Волгоград".

По словам Князева, регоператор не заключил договоры на сортировку отходов с мусоросортировочными комплексами в Волжском и Светлоярском районе. В том, что объекты не загружены, руководитель реготделения "Зеленый патруль" убедился лично. Эту информацию общественнику подтвердили и в группе компаний "Чистый город", которой принадлежат данные линии сортировки отходов. ГК "Чистый город", напомним, также участвовало в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, но в последний момент отозвало свою заявку. ГК сосредоточилась на работе в других регионах, где с 1 января является региональным оператором. 
Объекты сортировки, построенные в Волгоградской области, входят в утвержденную территориальную схему обращения с отходами, которой сегодня в своей работе, на основании заключенного контракта, руководствуется ООО "Управление отходами - Волгоград". По словам Князева, своих сортировочных мощностей у регоператора нет - единственная линия "сортировки" в Кировском районе может обработать лишь 15% от объема городских отходов. Сельские территории не охвачены сортировкой на все 100%. 
"Примечательно, что есть необходимые лицензии, штат работников, мощности в городах Волжский, Камышин, Урюпинск и Светлоярском районе, однако договоров региональный оператор с объектами сортировки не заключил", - сообщил Князев. По имеющейся у него информации, с нового года часть отходов поступает на новый полигон группы компаний "Чистый город" от единственной на сегодня принадлежащей регоператору "сортировочной". Остальной же отход напрямую без сортировки везется на полигон "Комус".
"Возникает вопрос к региональному оператору: а что делать с тарифом, в который обработка отходов включена? Или на данный период вы будете выставлять платежки за вычетом этой статьи затрат?", - спрашивает общественник. По его словам, жители Волгограда могут смело обращаться в надзорные органы с требованиям перерасчета, так как оплаченной услуги они в ближайшее время точно не получат. 
Напомним, новый тариф за вывоз мусора для населения в Волгоградской области введен с 1 января 2019 года. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек. 
На фото - пустующие комплексы по сортировке отходов в Волгоградской области.       

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волгоградской области окончательно утвердили тариф для населения на вывоз мусора с 1 января
20.12.2018 13:07
19249 43
Один - воин: в Волгограде дворник вручную разгребает мусорные кучи вместо регоператора
14.01.2019 13:52
12247 22
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской области
15.01.2019 14:14
9352 1
Экология
16.01.2019 16:56
Экология 16.01.2019 16:56
5164 8 Обсудить

0
Далее
Экология
15.01.2019 17:38
Экология 15.01.2019 17:38
2908 16 Обсудить

0
Далее
Экология
15.01.2019 14:14
Экология 15.01.2019 14:14
9352 1 Обсудить

0
Далее
Экология
14.01.2019 20:18
Экология 14.01.2019 20:18
12406 0 Обсудить

0
Далее
Экология
14.01.2019 13:52
Экология 14.01.2019 13:52
12247 22 Обсудить

0
Далее
Экология
14.01.2019 03:15
Экология 14.01.2019 03:15
4891 5 Обсудить

0
Далее
Экология
10.01.2019 13:38
Экология 10.01.2019 13:38
5072 0 Обсудить

0
Далее
Экология
09.01.2019 14:08
Экология 09.01.2019 14:08
5612 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.01.2019 13:45
Экология 06.01.2019 13:45
8801 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.12.2018 17:21
Экология 28.12.2018 17:21
7843 6 Обсудить

0
Далее
Экология
25.12.2018 17:14
Экология 25.12.2018 17:14
4910 10 Обсудить

0
Далее
Экология
22.12.2018 10:33
Экология 22.12.2018 10:33
10422 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.12.2018 12:09
Экология 21.12.2018 12:09
6545 2 Обсудить

0
Далее
Экология
20.12.2018 13:07
Экология 20.12.2018 13:07
19249 43 Обсудить

0
Далее
Экология
18.12.2018 10:46
Экология 18.12.2018 10:46
3602 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:20
Первое уголовное дело о «мусорной реформе» в ПФО возбуждено в СаратовеСмотреть фотографии
10:19
ЖК «Арбат» меняет панораму ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде торговая сеть шокировала горожан обвалом цен на крупные яйцаСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области с началом работы мусорного регоператора остановились линии по сортировке отходов Смотреть фотографии
09:47
Пятерых волгоградских гаишников-взяточников осудили на серьезные срокиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области Роспотребнадзор нашел нитраты в почве тепличного хозяйстваСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде еще один кредитный кооператив ушел в подпольеCмотреть видео
17:57
В Волгограде виновника аварии на теплосетях наказали рублемСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде бизнес-махинация довела бывшего сотрудника суда до колонииСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде сотруднику военкомата светит 6 лет тюрьмы за взятку от призывникаСмотреть фотографии
16:56
Регоператор по обращению с ТКО в Волгоградской области скупает бункеры для мусораСмотреть фотографии
16:51
«Единая Россия» ответила УФАС на письмо о криминализации в Волгограде рынка ритуальных услугСмотреть фотографии
16:02
Волгоградский облсуд оставил в силе приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде маршрутчики избили водителя автобусаСмотреть фотографии
15:34
Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущееСмотреть фотографии
15:22
Житель Волгоградской области поджег магазин за отказ дать продукты в долгСмотреть фотографии
14:51
В медучреждении Волгоградской области сменили главврачаСмотреть фотографии
14:37
Гололед-2019: количество травмированных волгоградцев увеличивается с каждым днемСмотреть фотографии
14:22
Двух жителей Волгоградской области осудили за попытку поджога двух катафалковСмотреть фотографии
13:56
Снежная стихия накрывает северо-восток Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области готовятся к ухудшению погодыСмотреть фотографии
13:35
«Сделал дело – работай смело»: в компании регоператора Волгоградской области объяснили трудоустройство бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:19
Волжан после трагедий со взрывом бытового газа в стране накрыла «психическая атака»Смотреть фотографии
12:18
В Волгограде сдали еще один долгострой Смотреть фотографии
12:05
Абоненты «МегаФона» в Новый год смотрели «Венома», «Простоквашино» и ездили за рубежСмотреть фотографии
11:08
Улицы Волгограда превратились в каток под водой Смотреть фотографии
10:41
Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцевСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»Смотреть фотографии
08:48
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молокомСмотреть фотографии
20:34
Регоператор по обращению с отходами в Волгоградской области расписался в собственном бессилииСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 