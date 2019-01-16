Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущее

Телеком 16.01.2019 15:34
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16.01.2019 15:34
«Ростелеком» и Ericsson объявили о начале ежегодного конкурса для представителей медиасферы «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Ростелеком», на конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:
• Печатная пресса
• Радио и телевидение
• Интернет-СМИ
• Социальные медиа
По словам директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Киры Кирюхиной, конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в ИТ-сфере и ежегодно привлекает всё больше участников: «За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задаёт тренды в ИТ-журналистике».
Новшеством этого года стало наличие сразу двух спецноминаций. Компания Ericsson, партнёр конкурса, представила специальную номинацию «5G – платформа новых возможностей». В свою очередь, «Ростелеком» впервые выдвинул свою спецноминацию, выбрав её темой «Биометрия – путь к цифровой идентичности». В обе спецноминации принимаются работы от участников из всех категорий СМИ.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победителей конкурса ждёт поездка в штаб-квартиру компании Ericsson.
Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт www.smi.rt.ru.
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