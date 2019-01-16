Происшествия 16.01.2019 15:22
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16.01.2019 15:22
27-летний житель Чернышковского района задержан по подозрению в поджоге двери магазина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 января заполыхала дверь торговой точки, расположенной на ул. Центральная. Участковый уполномоченный установил личность и задержал подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что продавец в очередной раз отказалась дать ему продукты в долг, и он решил таким образом отомстить. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».
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