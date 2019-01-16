



Вывихи, ушибы и переломы после падения на льду - количество обратившихся с такими травмами волгоградцев увеличивается с каждым днём, особенно сегодня, когда Волгоград превратился в один большой каток. Как сообщает ИА «Высота 102», только в поликлинику № 3 Центрального района в дообеденное время обратились 16 человек, не удержавших равновесие на скользких улицах. Всего за новогодние праздники травмпункт этого медучреждения посетили 200 человек. И, как констатируют медики, «процесс идет по нарастающей».