Происшествия 16.01.2019 14:37
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16.01.2019 14:37
Вывихи, ушибы и переломы после падения на льду - количество обратившихся с такими травмами волгоградцев увеличивается с каждым днём, особенно сегодня, когда Волгоград превратился в один большой каток. Как сообщает ИА «Высота 102», только в поликлинику № 3 Центрального района в дообеденное время обратились 16 человек, не удержавших равновесие на скользких улицах. Всего за новогодние праздники травмпункт этого медучреждения посетили 200 человек. И, как констатируют медики, «процесс идет по нарастающей».
По предварительным данным, количество подскользнувшихся и упавших в январе этого года почти в три раза выше, чем в предыдущем. Медики также рассказали, что «жертвами льда» становятся не только, как принято считать, пенсионеры, но и молодые люди. Устоять на покрытым водой льду получается не у всех. Горожане, которые травмировались на ледовых тротуарах, справедливо предъявляют претензии к властям, управляющим компаниям и коммунальным службам, а точнее - к их плохой работе.
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