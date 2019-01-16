Снежная стихия накрывает северо-восток Волгоградской области



В связи с ухудшением погоды осложнилась дорожная ситуация на территории Палассовского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, заторы образовались на 132-136 километрах автодороги «Илловатка-Старая Полтавка-Гмеминка-Николаевск» и с 1 по 36 километр трассы «Быково-Кайсаткое-Эльтон-Отгонное». Снегопад и низовые метели усиливаются в северо-восточном районе региона.

Госавтоинспекция региона рекомендует участникам дорожного движения временно отказаться от поездок в этих направлениях. Ранее, напомним, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград также предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах.