Снежная стихия накрывает северо-восток Волгоградской области

В связи с ухудшением погоды осложнилась дорожная ситуация на территории Палассовского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, заторы образовались на 132-136 километрах автодороги «Илловатка-Старая Полтавка-Гмеминка-Николаевск» и с 1 по 36 километр трассы «Быково-Кайсаткое-Эльтон-Отгонное». Снегопад и низовые метели усиливаются в северо-восточном районе региона.
Происшествия 16.01.2019 13:56
6226 0
16.01.2019 13:56
В связи с ухудшением погоды осложнилась дорожная ситуация на территории Палассовского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, заторы образовались на 132-136 километрах автодороги «Илловатка-Старая Полтавка-Гмеминка-Николаевск» и с 1 по 36 километр трассы «Быково-Кайсаткое-Эльтон-Отгонное». Снегопад и низовые метели усиливаются в северо-восточном районе региона.
В связи с ухудшением погоды осложнилась дорожная ситуация на территории Палассовского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, заторы образовались на 132-136 километрах автодороги «Илловатка-Старая Полтавка-Гмеминка-Николаевск» и с 1 по 36 километр трассы «Быково-Кайсаткое-Эльтон-Отгонное». Снегопад и низовые метели усиливаются в северо-восточном районе региона.
Госавтоинспекция региона рекомендует участникам дорожного движения временно отказаться от поездок в этих направлениях. Ранее, напомним, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград также предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах.
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
23320 12
04.01.2019 13:23
16736 0
30.12.2018 11:03
12991 0
Гололед-2019: количество травмированных волгоградцев увеличивается с каждым днем16.01.2019 14:37
Происшествия 16.01.2019 14:37
2420 3 Обсудить
В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешехода16.01.2019 09:52
Происшествия 16.01.2019 09:52
888 1 Обсудить
В Волгограде маршрутка на скорости «протаранила» троллейбус16.01.2019 09:03
Происшествия 16.01.2019 09:03
732 Обсудить
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молоком16.01.2019 08:48
Происшествия 16.01.2019 08:48
1522 6 Обсудить
Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицы15.01.2019 14:24
Происшествия 15.01.2019 14:24
1681 5 Обсудить
В Волгоградской области задержан водитель-наркоман c партией "дури"15.01.2019 11:16
Происшествия 15.01.2019 11:16
1032 2 Обсудить
За сутки в Волгограде сбили двух женщин на пешеходных переходах15.01.2019 09:54
Происшествия 15.01.2019 09:54
417 0 Обсудить
В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеров15.01.2019 09:04
Происшествия 15.01.2019 09:04
4429 10 Обсудить
Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголя14.01.2019 13:12
Происшествия 14.01.2019 13:12
2221 1 Обсудить
В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской области14.01.2019 12:32
Происшествия 14.01.2019 12:32
3089 2 Обсудить
В Волгограде ужесточили приговор бывшему майору полиции за выдуманное дело14.01.2019 11:38
Происшествия 14.01.2019 11:38
8472 3 Обсудить
Женщину увезли в больницу с трассы в Волгоградской области14.01.2019 09:58
Происшествия 14.01.2019 09:58
564 0 Обсудить
В Камышине Волгоградской области из-за газовой колонки погиб мужчина13.01.2019 21:47
Происшествия 13.01.2019 21:47
4184 0 Обсудить
Полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге лифтов в Волгограде13.01.2019 14:46
Происшествия 13.01.2019 14:46
5129 0 Обсудить
При тройном ДТП в Волгограде скончались три человека13.01.2019 11:45
Происшествия 13.01.2019 11:45
7651 0 Обсудить
Реклама