В Волгоградской области готовятся к ухудшению погоды

Общество 16.01.2019 13:47
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16.01.2019 13:47
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: снег при усилении ветра до 15-20 м/с. Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным автодорогам региона на трассы выведено более 60 единиц специализированных дорожных машин. Общий резерв техники, готовой к ликвидации последствий стихии, составляет 159 единиц. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Также обильные снегопады ожидаются на территории Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей.
Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени.
В свою очередь, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.
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