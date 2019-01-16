В Волгоградской области готовятся к ухудшению погоды





Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: снег при усилении ветра до 15-20 м/с. Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным автодорогам региона на трассы выведено более 60 единиц специализированных дорожных машин. Общий резерв техники, готовой к ликвидации последствий стихии, составляет 159 единиц. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Также обильные снегопады ожидаются на территории Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей.

Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени.

В свою очередь, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюда­ть осторожность и бди­тельность при движени­и, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задейс­твованной на дорожных­ работах.