Общество

Волжан после трагедий со взрывом бытового газа в стране накрыла «психическая атака»

Общество 16.01.2019 12:19
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16.01.2019 12:19


В Волжском количество поступивших заявок от горожан газовикам в несколько раз превышает обычные дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, такие данные приведены в ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Жители города стали более пристально относиться к газовому оборудованию и чаще вызывать аварийную бригаду при подозрении запаха газа. В связи с этим увеличено  количество бригад для работы на заявках, ситуация нормализована. Все заявки отрабатываются газовой службой в оперативном режиме. Для предотвращения ЧП жителям необходимо незамедлительно вызывать аварийную службу (по телефону 04 или 104 с мобильного) при появлении запаха газа и неукоснительно соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами, напоминают в ведомстве.
За последнее время в России произошли две трагедии со взрывом бытового газа. В Магнитогорске погибли 39 человек, в городе Шахты Ростовской области - пять. 

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