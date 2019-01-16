Волжан после трагедий со взрывом бытового газа в стране накрыла «психическая атака»





В Волжском количество поступивших заявок от горожан газовикам в несколько раз превышает обычные дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, такие данные приведены в ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Жители города стали более пристально относиться к газовому оборудованию и чаще вызывать аварийную бригаду при подозрении запаха газа. В связи с этим увеличено количество бригад для работы на заявках, ситуация нормализована. Все заявки отрабатываются газовой службой в оперативном режиме. Для предотвращения ЧП жителям необходимо незамедлительно вызывать аварийную службу (по телефону 04 или 104 с мобильного) при появлении запаха газа и неукоснительно соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами, напоминают в ведомстве.

За последнее время в России произошли две трагедии со взрывом бытового газа. В Магнитогорске погибли 39 человек, в городе Шахты Ростовской области - пять.



