В Волгограде маршрутка на скорости «протаранила» троллейбус



Маршрутное такси № 3С буквально протаранило впереди едущий троллейбус на улице Еременко в Кранооктябрьском районе Волгограда. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Газель Некст» не рассчитал дистанцию и «догнал» движущийся впереди электротранспорт.

Без пострадавших не обошлось: 52-летняя пассажирка «маршрутки» была госпитализирована в больницу с переломом носа.