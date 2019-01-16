Происшествия

В Волгограде маршрутка на скорости «протаранила» троллейбус

Происшествия 16.01.2019 09:03
609 0
16.01.2019 09:03


Маршрутное такси № 3С буквально протаранило впереди едущий троллейбус на улице Еременко в Кранооктябрьском районе Волгограда. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Газель Некст» не рассчитал дистанцию и «догнал» движущийся впереди электротранспорт.
Без пострадавших не обошлось: 52-летняя пассажирка «маршрутки» была госпитализирована в больницу с переломом носа.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
23295 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
16727 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
12969 0
Происшествия
16.01.2019 09:52
Происшествия 16.01.2019 09:52
380 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.01.2019 08:48
Происшествия 16.01.2019 08:48
885 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 14:24
Происшествия 15.01.2019 14:24
1606 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 11:16
Происшествия 15.01.2019 11:16
1010 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 09:54
Происшествия 15.01.2019 09:54
406 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.01.2019 09:04
Происшествия 15.01.2019 09:04
4370 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 13:12
Происшествия 14.01.2019 13:12
2203 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 12:32
Происшествия 14.01.2019 12:32
3046 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 11:38
Происшествия 14.01.2019 11:38
8446 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.01.2019 09:58
Происшествия 14.01.2019 09:58
550 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 21:47
Происшествия 13.01.2019 21:47
4170 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 14:46
Происшествия 13.01.2019 14:46
5115 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 11:45
Происшествия 13.01.2019 11:45
7606 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 10:02
Происшествия 13.01.2019 10:02
4374 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.01.2019 09:16
Происшествия 13.01.2019 09:16
6665 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:08
Улицы Волгограда превратились в каток под водойСмотреть фотографии
10:41
Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцевСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»Смотреть фотографии
09:52
В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешеходаСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молокомСмотреть фотографии
20:34
Регоператор по обращению с отходами в Волгоградской области расписался в собственном бессилииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгограде ликвидировали крупную аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области цинично обманывают потребителей газаCмотреть видео
17:38
Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператоруСмотреть фотографии
17:28
В 2018 году в Волгоградской области собрано 68,1 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
17:04
Жители глубинки Волгоградской области вручили прищепки и памперсы чиновникам-единороссам Смотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области стало больше больных педикулезом и СПИДомСмотреть фотографии
16:32
Гендиректор ООО «Управление отходами-Волгоград» с переживаниями слег в больницуСмотреть фотографии
14:51
Мусорный вопрос в повестке заседания общественной палаты Волгоградской области вызвал аншлаг (онлайн трансляция) Смотреть фотографии
14:43
Волгоградский гаишник-взяточник на пять лет сменит форму на тюремную робуСмотреть фотографии
14:24
Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицыСмотреть фотографии
14:14
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области экс-заведующей детсадом «светит» до 8 лет за "мертвые души"Смотреть фотографии
13:05
Не видно-не слышно: В КПРФ отметили медиа-пассивность лидера волгоградских коммунистовСмотреть фотографии
11:56
Исправленному верить: волгоградца отправили в колонию из-за огромного долга по алиментамСмотреть фотографии
11:52
Жители Дар-горы в Волгограде кричат «Ау!» мусорному регоператору Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области УК - «грязнулю» оштрафовали на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
10:40
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварииСмотреть фотографии
10:34
ЖК «Романовъ» сдан: ключи новоселы получат с 20 январяСмотреть фотографии
10:16
Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом Смотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области заморозились цены на яйцаСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеровСмотреть фотографии
20:18
Денежки текут: В Волгограде коммерсанты-ассенизаторы заняли оборону в "отхожем месте"Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Прогноз погоды держит в тонусе спецслужбы Волгоградской области Cмотреть видео
17:15
В Волгоградской области горожане тратят на еду и услуги больше, чем селянеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 