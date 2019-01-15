Экология

Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператору

Экология 15.01.2019 17:38
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15.01.2019 17:38


Вопросы функционирования в Волгоградской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами станут ключевыми на ближайшей региональной конференции ОНФ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регисполком движения. С начала года в адрес областного отделения ОНФ многократно увеличились обращения от жителей области с жалобами на то, что мусор фактически перестал вывозиться с контейнерных площадок. В ходе рейдов активисты ОНФ убедились, что дворы Волгограда  буквально завалены мусором. Из нововведений «мусорной реформы» жители и активисты отметили только появление в некоторых дворах новых современных пластиковых контейнеров для сбора мусора, хотя, по информации граждан, их стало меньше, чем было до начала работы нового оператора - взамен четырех, например, установлено два.
По данным ОНФ, в Волгоградской области 5200 контейнерных площадок, оператором закуплено 5395 контейнеров. По мнению общественников, этого крайне мало с учетом того, что на каждую площадку требуется несколько контейнеров. Граждан возмущает то, что фактически им придется оплатить не предоставленную услугу: новый тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов вырос и составляет порядка 115 руб. в месяц с человека, но контейнеры во дворах переполнены.
«Новый региональный «мусорный» оператор был определен конкурсом в конце июля прошлого года. Период с августа по декабрь стал для компании переходным, в который она должна была уточнить утвержденную Министерством природных ресурсов и экологии РФ территориальную схему размещения отходов, произвести расчет необходимой специальной техники в соответствии с накапливаемыми объемами мусора, наладить взаимодействие с существующими перевозчиками, организовать поступление мусорных потоков на лицензированные полигоны, выстроить взаимодействие с управляющими компаниями по обслуживанию и оснащению контейнерных площадок во дворах, начать работу с населением по организации раздельного сбора мусора, сформировать службу по контролю и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков мусора. За пять месяцев из перечисленного не сделано ничего, кроме закупки техники и контейнеров, но, как показывают цифры, в недостаточном количестве. Такое начало работы оператора можно назвать коротко — провал», - высказал мнение член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» Константин Глушенок.

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