В Волгоградской области стало больше больных педикулезом и СПИДом





На территории Волгоградской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом эпидемиологическая обстановка характеризовалась снижением уровня заболеваемости населения острыми гепатитами (в 2,4 раза), гриппом (на 23,3%), гонококковой инфекцией (на 20,8%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 7,6%), острыми кишечными инфекциями (на 3,1%), туберкулезом (на 1,0%). Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, тем не менее, рост уровня заболеваемости отмечен по коклюшу (в 1,5 раза), педикулезу (на 16,8%), сифилису (на 3,5%), болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомного инфекционного статуса, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – (на 2,7%).

При этом некоторые инфекции уже давно имеют массового характера. Так, в 2018 году зарегистрировано 2 случая заболеваемости паротитом эпидемическим (в 2017 году – 1 случай) и 6 случаев заболеваемости корью (в 2017 году не было ни одного случая).



