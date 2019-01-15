Общество 15.01.2019 14:13
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15.01.2019 14:13
Деятельность стоматологической поликлиники ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" приостановлена на 30 суток из-за нарушений. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, такое решение принял районный суд. Многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Как выяснилось, в стоматологических кабинетах температура воздуха достигала всего 13-15 градусов выше нуля, в помещениях поликлиники были выявлены дефекты и механические повреждения на стенах, полах и потолках. Также отсутствовал отдельный кабинет для приема детей и др.
Постановление суда вступило в законную силу.
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