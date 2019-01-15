ЖК «Романовъ» сдан: ключи новоселы получат с 20 января





Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) точно в срок завершила строительство в Волгограде жилого комплекса комфорт-класса «Романовъ». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 13 декабря 2018 года. Ключи от квартир будущим жильцам начнут выдавать с 20 января текущего года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе застройщика.

23-этажный дом расположен в центре Дзержинского района по ул. Ангарская, 100а. ЖК «Романовъ» спроектирован с учетом всех требований к жилью повышенной комфортности, квартиры передаются новоселам с качественной подготовкой под финишную отделку.

В новостройке все продумано для комфортного проживания жителей. Комплекс оснащен собственными газовой котельной, трансформаторной подстанцией и системой видеонаблюдения.

В просторной парадной витражное остекление выполнено с применением технологии «stop-soul» – это особое покрытие стекла отражает солнечный свет, защищая помещение от перегрева, что особенно важно в жаркую погоду.





Входные группы в подъезды располагаются на уровне прилегающего благоустройства. На первом этаже организованы необходимые помещения для комфорта жильцов — комната гигиены, колясочная и мойка лап для домашних животных. В холле располагается зона ожидания с диванами и столиками. Для удобства хранения малогабаритных вещей предусмотрены кладовые на каждом этаже.

Во всех квартирах — просторные кухни-гостиные, крупноформатные окна увеличивают естественную освещенность комнат.





Закрытый двор полностью освещен, оборудованы отдельные площадки для игр, спорта и отдыха. Установлены воркаут-площадка со специальным покрытием, развивающие детские комплексы с веревочными лестницами, горками и тоннелями.

По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, в наличии в готовом доме осталось 20 квартир. «Покупатели могут выбрать одно-, двух- или трехкомнатную квартиру и воспользоваться одной из программ лояльности, разработанной в компании. Например, уменьшить первый взнос по ипотеке за счет использования скидки, предоставляемой застройщиком. Скидка составляет до 5%. Специалисты отдела продаж подберут выгодные условия кредита от разных банков, помогут в подготовке и предоставлении необходимых документов в банк для получения одобрения по ипотеке», — отметил Ю. Старков.



